La désignation de Frank Arnesen (62 ans) comme directeur technique à Anderlecht va accélérer la recherche d’un nouvel entraîneur. Du coup, deux noms se hissent en tête de la liste des favoris. Il s’agit du Néerlandais Philip Cocu et du Danois Kasper Hjulmand.

Cocu (48 ans) a remporté trois titres en cinq saisons comme coach du PSV, le club où Arnesen siégeait (de façon bénévole) dans le Conseil des Commissaires. Parti au Fenerbahçe l’été passé, Cocu a été viré entre les deux matchs contre Anderlecht, et est donc sans emploi. Anderlecht n’était évidemment pas sa priorité, mais l’arrivée d’Arnesen pourrait changer la donne.

Mais il y a un autre nom avec lequel il faut compter : Kasper Hjulmand (46 ans) est le coming man au Danemark. Actuellement en fonction à Nordsjaelland, il est en fin de contrat au terme de cette saison. Son profil correspond parfaitement à ce qu’Anderlecht recherche : il adore travailler avec des jeunes et prône le football soigné et offensif. Il est considéré comme le meilleur entraîneur danois du moment, et le futur sélectionneur de l’équipe nationale. Seul contrecoup dans sa carrière : son passage en 2014-2015 à Mayence, où il n’a pas réussi.

Frank De Boer était aussi un candidat sérieux. Il aurait même été le favori sur la liste de Michael Verschueren. Mais mercredi, il aurait refusé la proposition d’Anderlecht. D’autres candidats (comme Peter Bosz) peuvent encore toujours espérer succéder à Vanhaezebrouck. Verschueren ne compte plus les candidatures spontanées, même de la part d’entraîneurs en fonction.