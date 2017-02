Westerlo-Anderlecht-Westerlo. Silvère Ganvoula a passé sa journée de mardi dernier à Neerpede pour y signer un contrat avant d’être prêté à Westerlo, le club auquel il appartenait encore en matinée.

L’international du Congo-Brazzaville âgé 20 ans était sous le charme du centre d’entraînement d’Anderlecht. Il parlait même d’un rêve devenu réalité. "Je ne peux pas y croire", explique l’attaquant. "Honnêtement, j’avais du mal à réaliser. C’est seulement deux jours avant la fin du mercato que mon manager m’a parlé d’une offre d’Anderlecht. Quand un club pareil te fait une proposition, tu y vas."

Anderlecht surveille le jeune joueur depuis un moment mais cet intérêt n’est arrivé à ses oreilles que mercredi dernier, avant d’affronter les Mauves. "Cela m’a encore plus motivé à livrer un gros match. Je n’ai pas été top mais j’ai pu marquer un but. Et maintenant, je suis un joueur d’Anderlecht. Jusqu’à cette saison, je ne connaissais l’équipe que via ses prestations sur la scène européenne. Au Congo-Brazzaville, Anderlecht reste un grand club très célèbre."

Il est le premier joueur à quitter la Campine pour directement signer à Anderlecht. Il préfère ne pas s’enflammer car de nombreuses interrogations subsistent quant à ses qualités tactiques et à son adaptation dans un club du top.

"Je ne peux pas dire que je suis à 100 % prêt pour cette étape. Je suis par contre motivé à l’idée de saisir ma chance. Je me rends bien compte que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre et que je devrai travailler pour cela. Le boulot sera deux voire trois fois plus conséquent qu’à Westerlo. Ce sera le seul moyen de m’y faire une place."

La question d’un possible prêt a été posée. Il a coupé court. "Non, Anderlecht m’a affirmé qu’il m’avait acheté pour jouer."