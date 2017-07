Révélation d’un stage estival qui prend fin ce vendredi soir par un amical contre Salzbourg, Silvère Ganvoula (21 ans) et se dévoile vraiment.





Son prénom:

Ganvoula, c’est aussi un prénom : Silvère n’est pas courant, c’est le moins qu’on puisse écrire. "Je ne connais pas la signification de mon prénom mais je me suis toujours dit que j’irais voir sur le Web pour savoir."

On y est allé pour lui avant l’interview : Silvère, c’est le nom d’un pape du VIe siècle. Le prénom est devenu populaire chez les catholiques à cette époque avant de disparaître totalement. Enfin presque. "Je vois pourquoi maintenant. Mes parents sont très croyants et moi aussi. Je prie tous les jours. En jouant au Maroc puis en Turquie, deux pays musulmans, j’ai un peu perdu l’habitude d’aller à l’église mais je suis en train de chercher une église qui me plaît à Bruxelles."





Son parcours:

Avant d’arriver à Anderlecht pour son 21e anniversaire, Silvère Ganvoula a connu un parcours étonnant. "J’ai commencé le foot à 8 ans à Sainte-Anne, un bon club de Brazzaville mais pas le meilleur. Comme j’étais déjà le plus grand, on m’a mis au but. J’y suis resté jusqu’à mes 11 ans et j’étais bon. Je le suis d’ailleurs toujours. Mes réflexes sont toujours là. Après, on m’a mis en défense, au milieu et enfin en attaque à mes 15 ans. J’ai joué la Can U20 au Sénégal début 2015 et j’ai marqué 3 buts en 3 matchs. Le Raja Casablanca m’a repéré et j’ai signé. Je n’y suis resté qu’un an car je n’étais plus payé. Je suis parti en D2 turque, à Elazigspor. Ça se passait bien au début puis il y a aussi eu des soucis de paiement. Au bout d’une saison, j’ai quitté le club pour Westerlo."

(...)