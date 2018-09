Anderlecht sera privé de Lawrence pour le déplacement à Genk. Le défenseur est blessé à la tête.



Hein Vanhaezebrouck n'avait pas que des bonnes nouvelles à annoncer en conférence de presse. En plus de ne pas pouvoir compter sur Vranjes, suspendu, il devra faire sans Bornauw et Lawrence. Le Belge souffre toujours de la cheville. L'Anglais a quant à lui une "petite commotion suite à un duel tête contre tête à l'entraînement ce vendredi", a annoncé le coach. Il sera absent quelques jours et ne jouera pas à Genk.

Amuzu, Dauda, Sowah et Cobbaut sont également toujours sur le carreau. Saïef est pour sa part de retour à l'entraînement.



Quid de Trebel ?

En délicatesse avec ses abdominaux, Adrien Trebel devrait être là pour affronter Genk. Vanhaezebrouck compte en tout cas sur lui. "Lors du match contre l'Antwerp, nous avons mal communiqué. Il n'était pas bien à cause de cela et aurait dû être remplacé. Il va mieux mais nous devrons checker avec lui comment évolue son état de santé. S'il est prêt, il joue."

Le coach espère pouvoir aligner son capitaine dans un match qui s'annonce difficile. "Genk est plus loin que nous dans son développement. Ils ont la même équipe depuis trois ans et ont la force de garder leurs joueurs malgré de grosses offres. C'est un des principaux candidats au titre."