Les Mauves ont terminé leur première journée de t eam building à Durbuy. Et ils ont bien transpiré.

Les Bruxellois ont passé la matinée à enchaîner les défis. Ils ont d’abord dû présenter un haka à la néozélandaise avant de s’adonner à une compétition acharnée de tir de corde ou encore au traditionnel jeu du clou.

Ils ont même dû attraper… une chèvre avant de la ramener le plus rapidement possible dans une benne prévue à cet effet. De quoi développer la coopération et l’esprit d’équipe d’un groupe.

Les joueurs ont mangé ensemble à midi avant de prendre part à une descente en tyrolienne et à une longue sortie en VTT.

"On va travailler en s’amusant", a expliqué Hein Vanhaezebrouck qui a tenu à mettre en place ce petit stage de deux jours afin de "casser une semaine lourde de travail" et de permettre aux joueurs de mieux se connaître.