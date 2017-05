Anderlecht a une nouvelle fois enchaîné deux matches sans faire trembler les filets adverses.

Si les Bruxellois ne marquent pas depuis deux matches, pour Lukasz Teodorczyk, le manque de réussite face au but dure depuis bien plus longtemps. Il n’a pas planté le moindre but en playoffs.

Avec 661 minutes sur le terrain sans le moindre but, il a dépassé sa plus longue période de disette qui datait de sa période en Pologne.

"Ce n’est pas un souci", le défend Leander Dendoncker. "C’est un centre-avant et un buteur et il aime logiquement marquer. Mais n’oubliez pas tout ce qu’il fait durant un match. Il travaille beaucoup et met la défense adverse sous pression. C’est aussi important que de marquer."

Sofiane Hanni n’était pas des plus inquiets pour son attaquant. Le capitaine du RSCA est certain que cela reviendra. "On ne lui parle pas trop de cela, on essaie juste de l’encourager. Je sais que ça ne doit pas être facile pour lui que plus rien ne rentre alors qu’avant il ne lui fallait qu’une demi-occasion pour marquer. J’espère qu’on retrouvera notre machine à buts. Cela reviendra, c’est une passe et une question de réussite."

Le reste de l’équipe a également du mal à secouer les filets. En six rencontres de playoffs, les Mauves n’ont marqué que cinq fois. "Nous ne sommes peut-être pas assez affûtés ou convaincus devant le but", explique Leander Dendoncker. "Cela rentrera bientôt dans l’ordre."

Sofiane Hanni avoue avoir loupé une grosse occasion ("je dois frapper plus fort et mieux placé") mais sait que les buts tomberont à nouveau. "Nous avons eu les occasions contre Gand et Charleroi, ne nous prenons donc pas la tête. On n’a pas marqué durant deux matches mais on en mettra peut-être trois ou quatre le week-end prochain."