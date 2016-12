Il a été "oublié" dans la liste de Georges Leekens pour la Can.

Ce matin, Sofiane Hanni pensait être définitivement out pour la course à une place dans la sélection algérienne pour la Coupe d'Afrique qui débutera le 14 janvier. Informé ce jeudi après-midi par les médias locaux de son absence de la liste, le joueur avait abandonné tout espoir de participer à cette compétition.

Ce midi, la donne a totalement changé. La liste donnée par Georges Leekens a été modifiée et le nom de Sofiane Hanni, "oublié" dans la présélection de 31 joueurs, y a été ajouté. Ils seront donc 32 à aller en stage le 2 janvier à Sidi Moussa.

Pas contacté par le sélectionneur, Sofiane Hanni s'étonnera certainement de voir son nom apparaître si soudainement dans cette liste. On se demande même si l'émoi belge et algérien créé par son absence n'a pas poussé la fédération et Georges Leekens à l'ajouter au groupe. L'oubli ne serait alors qu'une excuse pour masquer un choix de base illogique.