Sofiane Hanni n’a pas seulement été élu homme du match par la DH, mais également par les supporters, qui lui ont d’ailleurs donné une ovation lors de son remplacement par Deschacht dans les arrêts de jeu. "Ça fait plaisir", dit-il, avec le trophée Audi dans la main. "Je n’ai jamais douté de mes qualités."

Ces dernières semaines, Anderlecht manquait cruellement de créativité. Sofiane Hanni a saisi sa chance des deux mains. "C’est mon poste de prédilection. J’ai été formé à cette position, j’ai beaucoup plus de repères que sur le flanc."

Le moment le plus fort de Hanni était son but, le 1-1. "Quand j’ai vu la déviation de Kara, je me suis dit une chose : que je devais réussir mon contrôle. Là, j’avais 95 % de chances de marquer et c’est ce que j’ai fait."

Hanni était le deuxième meilleur Anderlechtois au Soulier d’Or mais ses points dataient surtout du premier tour, quand il était malinois. À Anderlecht, il avait bien commencé la saison, mais a connu une baisse de régime. Sofiane Hanni confirme : "J’ai eu un petit creux d’un mois et demi lors duquel je n’ai pas marqué, et cela s’est ressenti. Mais je me suis repris en décembre."

René Weiler semble donc avoir trouvé la solution, même s’il a remis Hanni a gauche lors de la montée de Trebel. "J’avais déjà fait jouer Hanni en numéro 10 les deux derniers matches avant la trêve, explique René Weiler . Il peut très bien jouer là-bas mais il est aussi capable d’être très bon à gauche. Aujourd’hui, il a été décisif pour nous."

Et côté Zulte Waregem, qu’a-t-on pensé de Hanni ? Meïté, son adversaire direct, s’est montré très honnête : "Je m’attendais à devoir jouer contre Tielemans, et c’est ce que j’aurais préféré. Youri est un très bon joueur, mais c’est plus avec des passes qu’il est dangereux. Hanni est plus en mouvement et fait des actions balle au pied. Il nous a fait très mal. Si on laisse un joueur comme ça s’exprimer, on voit ce qui arrive. On aurait dû mettre un homme derrière lui pour l’empêcher de se retourner."