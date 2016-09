Hanni: "Maintenant, on doit travailler les automatismes avec Stencil" (VIDEOS)

Anderlecht

Après Anderlecht-Charleroi, les principaux protagonistes ont répondu aux questions de Proximus TV. Morceaux choisis.



- Sofiane Hanni : "On n'était pas dans le match en première mi-temps. On voulait faire un pressing haut et prendre le jeu à notre compte pour marquer les premiers mais on sait aussi revenir au score, c'est se qui construit notre force cette année. C'était important pour nous de marquer rapidement en deuxième mi-temps et faire ensuite le break car on voulait vraiment cette victoire. Sur mon but, je savais que Lukasz gagnerait son duel et je m'attendais à récupérer un deuxième ballon. Je me suis décalé sur mon pied droit pour croiser ma frappe et ça a réussi, je suis content pour l'équipe. Maintenant j'espère que les automatismes avec Stanciu et les autres vont se créer rapidement pour continuer comme ça."



- Massimo Bruno : "Les trois points étaient obligatoires et on a réussi à les prendre. L'ovation du stade lors de ma montée au jeu m'a évidemment fait très chaud au cœur. C'est vrai que la concurrence sera sérieuse cette saison mais pour une équipe comme la nôtre c'est normal et c'est ainsi qu'on élève le niveau. Le coach a bien fait de faire confiance à son onze de base après la mi-temps et ensuite je crois que nous sommes bien montés au jeu."



- Nicolas Penneteau : "On a fait une très bonne première mi-temps, on était solides, courageux et on jouait au ballon. Ce fut plus dur en deuxième période, on a perdu trop vite nos munitions et Charleroi doit encore grandir à ce niveau-là. Aujourd'hui on a bien défendu même si on a eu plusieurs occasions contre nous, surtout en deuxième mi-temps. Aujourd'hui on a tout donné, on n'a pas triché, on s'est tous battus. On va maintenant analyser avec le coach pour voir ce qu'on peut encore améliorer."



- Felice Mazzu : "C'est très bien que notre public soit en train de réconforter nos joueurs. Concernant la deuxième mi-temps, c'est surtout un quart d'heure qui nous a été préjudiciable. Un quart d'heure qui nous a couté cher, au cours duquel on a pris les trois buts. Alors qu'on s'est montré positif et offensif durant cette rencontre. A la mi-temps, on croyait fermement qu'on pourrait tenir le 0-1 jusqu'au bout. Je suis déçu pour mes gars parce qu'ils ont tout donné face à une très bonne équipe. Quand on revient encore à 3-2 en fin de match, à 10, c'est la preuve que cette équipe peut vraiment revendiquer de belles choses. C'est vraiment dommage qu'on ait laissé Anderlecht reprendre vigueur durant notre quart d'heure moins bon. C'est là-dessus qu'on va travailler, tout en insistant sur notre très bonne mentalité à dix contre onze. L'arbitrage dans un stade chaud ? Aujourd'hui il faisait chaud pour tout le monde et parfois, dans la chaleur certaines décisions sont tronquées."



- René Weiler : "On n'a pas très bien commencé, il y a eu le round d'observation. A la mi-temps on a discuté, on s'est dit qu'on ne voulait pas continuer à jouer comme ça et l'équipe a réussi à élever le niveau en deuxième période. Il y a encore beaucoup de travail, notamment pour intégrer les nouveaux joueurs. Stanciu ? Oui, l'équipe cherche à jouer avec lui et il essaye de se rendre très disponible. Spajic a aussi très bien joué d'ailleurs, excentré sur le côté droit de la défense. C'était une première pour lui et il l'a bien fait. Je suis très content qu'on ait pu marquer trois buts. C'est vrai que la concurrence nous aide à élever le niveau et c'est aussi important en vue des nombreuses échéances qu'on aura."