Hanni, auteur des deux premières passes décisives face à Malines, a semblé métamorphosé par rapport au début de saison.

"C’est un jeu différent de ce qu’on proposait. C’était bien en première mi-temps, moins en deuxième. On doit construire sur la première période. On veut apporter ce genre de jeu. Ressortir de derrière, mettre la pression haut. Ça n’a fonctionné qu’une mi-temps. Clairement on s’amuse quand on gagne 4-1 après 45 minutes", soulignait le capitaine anderlechtois.

Avant de poursuivre: "Je m’épanouis dans ce système et ça se sent. Les supporters qui m’applaudissent ? Je ne sais pas pourquoi ils étaient mécontents face au Standard mais aujourd’hui ils étaient contents, ça me fait plaisir."





Son message a même atteint les fans : Hanni ovationné !

L'avis de l'expert est signé Yves Taildeman.

À la mi-temps, les dirigeants d’Anderlecht n’en revenaient pas : est-ce qu’un entraîneur peut vraiment métamorphoser une équipe après avoir travaillé pendant seulement deux jours avec la totalité de son groupe. La réponse : oui, même si la fin de match et les trois buts encaissés jettent un peu d’ombre sur la victoire. Mais au moins, les joueurs sont montés sur le terrain avec l’idée d’avoir le ballon et de jouer vers l’avant.

Ils n’avaient plus connu cela pendant treize mois. On a vu un Kums libéré, mais également un Trebel, un Onyekuru et même un Appiah. Le discours de Vanhaezebrouck a donc bien été entendu.

Même les supporters ont capté le message de leur nouveau coach, qui avait demandé de ne plus siffler Sofiane Hanni. Lors de son remplacement, tout le bloc de fans anderlechtois a ovationné le capitaine, qui - à son tour - les a applaudis. En quelques jours, Hein a déjà marqué tout Anderlecht de son empreinte.