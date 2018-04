Celui qui prétend qu’Anderlecht a débuté la saison sans (bons) attaquants n’a qu’à consulter les statistiques des buteurs qui ont quitté les Mauve et Blanc au mercato d’hiver. À quatre, Harbaoui (15 buts), Beric (8 buts), Stanciu (5 buts) et Hanni (1 but) ont marqué 29 fois depuis fin janvier. Alors que les trois premiers ont été jugés trop courts à Anderlecht.