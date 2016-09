Harbaoui: "Maes me voulait à Genk"

Anderlecht

Pour Hamdi Harbaoui, Genk - Anderlecht est le match des retrouvailles avec Peter Maes, son coach à Lokeren. "J’ai encore beaucoup de respect pour lui", indique Harbaoui. "Je l’ai eu pendant trois saisons à Lokeren. Cela me fera plaisir de le revoir… et j’espère le battre. Il était dur et exigeant, mais il m’a beaucoup apporté."

Pourtant, pendant une certaine période, Maes l’avait mis sur le banc. "J’avais accepté, j’ai continué à marquer et je suis devenu meilleur buteur (NdlR : avec 22 buts en 2013-2014). On a éprouvé du mal à se comprendre au début, mais après six mois, tout était réglé. Je ne ressens aucune rancune envers lui. Dans le foot, on peut parfois être écarté."

Harbaoui a même été en contact avec Genk. "Cela date du début de la saison passée. Mais j’avais déjà donné ma parole à Lokeren."

À Anderlecht, il vit la même situation qu’au début à Lokeren. Tant que Teodorczyk continue à marquer, Harbaoui ne doit pas espérer être titulaire. Le Tunisien a joué 19 minutes contre Charleroi et 10 minutes contre Qäbälä. Harbaoui ne fera pas la guerre avec le coach pour devenir titulaire. "Tant mieux pour Teo et pour l’équipe qu’il marque. Il était à Anderlecht avant moi. À moi de saisir ma chance quand je la reçois. Tout peut vite changer dans le foot. Je vais pousser pour être présent quand on aura besoin de moi. Je me donne toujours à fond, peu importe le temps de jeu que je reçois. Il ne faut pas s’habituer au banc et il ne faut pas être satisfait d’être remplaçant."