En plein doute, il est l'heure de la réflexion pour le coach bruxellois.

Le VAR: "Bizarre, notre penalty non sifflé"

En analysant la défaite contre Gand, Hein Vanhaezebrouck a constaté quelque chose de bizarre. "Il y avait penalty (NdlR : de Bronn sur Spajic sur corner). On l’a dit à la radio, à la télé et dans les journaux. En plus de cela, le patron des arbitres l’a dit. Mais le responsable du VAR estimait que la faute n’était pas assez claire. Dans ce cas de figure, on dit quand même à l’arbitre d’aller regarder la phase sur l’écran ? C’est à cela que sert le VAR, quand même ? Je suis convaincu que Lardot aurait donné un penalty, et nous aurions peut-être égalisé. Autre chose étrange : le régisseur n’a montré un ralenti de cette phase que six minutes plus tard. Et l’angle - derrière le but - n’était pas bon. Je me pose des questions…"

Le terrain de Charleroi: "Les tapis ne bougeront pas ?"

Vanhaezebrouck n’a appris que hier que Charleroi remplace son terrain. "Je ne sais pas ce que cela va donner", dit-il. "J’ai toujours entendu qu’un nouveau terrain devait se poser pendant trois ou quatre jours. Je ne sais pas si un jour suffira. Cela dépendra de l’épaisseur des tapis. S’ils ne sont pas épais, ils risquent de bouger. Un ballon qui sautille ne favorisera pas le niveau de jeu des deux équipes."

La défense: "Pas d’équilibre dans le noyau"

Vanhaezebrouck ne trouve pas de solution en défense. "Cela fait déjà plusieurs semaines que nos adversaires se créent trop d’occasions", confirme le T1 des Mauves. "L’absence de Kara y est pour beaucoup. Avec son gabarit, il fait peur à l’adversaire. Bruges aurait aussi de gros problèmes si cinq à six titulaires étaient absents. Qui plus est, notre noyau n’a pas été construit de façon équilibrée. On a cinq centre-avant et cinq joueurs pour le flanc droit."