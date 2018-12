Déclaration audacieuse de Hein Vanhaezebrouck, alors que son équipe vient d’obtenir un zéro sur six et que le numéro 7 - le Standard - est à quatre points. "Ce n’est pas impossible d’être champion, dit-il. Les jeunes le disent dans leurs interviews, et je suis prêt à les suivre. Ce n’est pas la première fois que j’obtiens des succès avec des jeunes. Mais alors, il faudra qu’ils haussent encore leur niveau, et ils doivent encore mûrir plus vite. Leur défi est énorme. Je suis content qu’ils y croient. Cette confiance traduit l’ADN du club. Mais ils ne doivent pas seulement le déclarer, ils doivent aussi le prouver sur le terrain."

Le zéro sur six n’a pas laissé de traces, selon le coach du Sporting. "Parce que la manière y était. On aurait pu gagner à Saint-Trond et contre Genk. Leur entraîneur (Philippe Clement) dit qu’ils ont eu plus d’occasions que nous, mais toutes les stats démontrent que c’était du 50-50. Vukovic a arrêté le tir de Verschaeren sans savoir comment il l’a fait, et Pozuelo a eu de la chance en marquant du tibia. Après 35 minutes, on avait presque 60 % de possession du ballon. Mais à l’avenir, il faudra surtout qu’on soit meilleurs au niveau offensif."