Hein Vanhaezebrouck estime que Genk est plus favori pour le titre que Bruges. "Je le dis depuis le début du championnat, mais personne ne voulait me croire", dit Vanhaezebrouck. "Et pourtant, nous méritions un point lors de notre déplacement à Genk. On avait plus de possession du ballon, et on sauve nous-mêmes le 1-1 à même la ligne. Je n'ai pas vu le match au Besiktas, mais je ne dois pas le voir pour savoir que Genk est très fort. Oui, plus fort que Bruges."

À noter que le Sporting peut compter sur tout son effectif (sauf Cobbaut) pour le déplacement à Eupen. Seul Dimata est légèrement incertain. "On verra bien dimanche." Gerkens n'a pas encore digéré son énorme bourde. Vanhaezebrouck: "Il m'a dit que cette phase lui trotte encore dans la tête, et qu'il a remis le ballon en retrait sans réfléchir, pour que le jeu soit déplacé vers l'autre côté. Moi, je n'aime pas qu'on donne des ballons en retrait pour rien..."