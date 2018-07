Le RSCA a bouclé sa préparation samedi soir au Parc Astrid par un succès (3-2) contre Rennes. Au bout de ses neuf matches amicaux (en comptant la double confrontation avec l’Ajax), les Anderlechtois n’ont pas perdu une seule fois. On retiendra surtout qu’ils marquent très facilement (23 buts en 9 rencontres) et qu’ils encaissent beaucoup (15 buts). À une petite semaine du déplacement à Courtrai, on a tiré les enseignements en compagnie d’Hein Vanhaezebrouck et de Luc Devroe.

(...)