Hein Vanhaezebrouck se tracasse avant le début des playoffs. Il doit remplacer Appiah (blessé) et Trebel (suspendu) dans son onze de base. " Deux joueurs importants. On ne prenait pas toujours Appiah au sérieux mais il a donné 6 assists cette saison, une très belle stat pour un arrière droit."





Kara, Onyekuru et Najar ne sont toujours pas disponibles non plus ("peut-être un retour en cours de playoffs mais ils manqueront de rythme"). " On va devoir se débrouiller avec l’effectif disponible. Je vais peut-être devoir prendre quelques U21, on verra bien dimanche. Ce qu’il faut surtout, c’est ne plus avoir de nouveaux blessés. Heureusement l’épidémie de grippe semble être passée (sourire)..."



Vanhaezebrouck est tout de même soulagé par une chose: le calendrier de cette première journée de playoffs. " On était 6 à l’entraînement avec le départ de tous les internationaux. On n’a récupéré tout le monde que ce vendredi matin. Je comprends que Sa Pinto râle de devoir déjà jouer ce soir alors que les internationaux viennent à peine de rentrer. Je suis content de n’entrer en lice que dimanche."