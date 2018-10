Anderlecht se rassure et se fait peur en même temps. Face à Zulte Waregem, les trois points sont acquis mais la situation de Hein Vanhaezebrouck est toujours un mystère. Va-t-il rester? L'entraîneur mauve était en tout cas peu loquace à l'interview.

Vanhaezebrouck : "Si on ne gagne pas, la réaction est forcément négative, mais aujourd'hui, on a gagné donc tout va bien. Si je vais rester ? Je ne peux pas répondre à cette question si on ne me la pose pas (...) Cela faisait longtemps que l'on n'avait plus gagné, voilà ce qui a changé aujourd'hui. Cette victoire fait du bien." Peut-on donc s'attendre à vous voir à l'entraînement ce lundi ? "Bien sûr. Je serai même le premier à arriver."



Dury : "On a joué avec une bonne mentalité, ce qui n'est pas facile dans notre situation. On a fait une bonne première mi-temps où on aurait pu terminer avec 1-1. On a trop perdu la balle en seconde mi-temps. J'ai voulu changer les choses avec Bédia. Mais ils nous ont fait mal en contre-attaque avec des joueurs comme Bakkali. Ce second but, suite à une erreur, est vraiment un coup dur. Le 1-2 arrive un peu trop tard. Il faut demander aux dirigeants pour voir si je reste ou non. Nous sommes en contact mais il faut travailler, c'est le plus important. Parler dans la presse ne sert à rien, je pense juste à travailler pour redresser la situation. Si la direction prend cette décision, il va falloir l'accepter."

Damien Marcq : "On peut nourrir des regrets. Ce n'était pas un grand match de football. Les deux équipes manquaient de confiance. Avec de l'envie, on a montré qu'on pouvait bousculer les grands du championnat. C'est dommage pour cette grosse occasion de Landry à la fin mais c'est le football. La trêve internationale va nous faire du bien pour se remobiliser pour la suite. Sur le terrain j'avais l'impression que l'on avait envie de faire quelque chose. Mais la réaction est venue trop tard."

Saelemaekers : "On a subi sur la dernière action, on s'est fait une petite frayeur. Mais on a vraiment joué en équipe après cette crise annoncée. On est très contents de cette victoire. On était soudés aujourd'hui."

Bakkali : "On a bien joué mais le plus important aujourd'hui, c'est la victoire. C'était important de marquer mais le plus important c'était de gagner ce match. Le coach est toujours derrière nous donc j'ai voulu le féliciter lui, le staff et les joueurs. On était tous soudés même quand cela allait mal. Aujourd'hui, cela a payé. Enchaîner 3 matches en une semaine, c'était un peu trop pour moi, surtout que je n'ai pas beaucoup joué ces dernières années. J'étais KO au moment de sortir."