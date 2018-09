Ce midi, Hein Vanhaezebrouck a donné une conférence de presse improvisée à l'aéroport.

"On est très déçus", dit Vanhaezebrouck. "On connaît nos problèmes. On n'a marqué que deux buts en quatre matches. Défensivement, cela marche bien, malgré nos blessés. Mais chaque but qu'on encaisse, nous fait perdre des matches. Le défi est de retrouver le chemin des buts."

Vanhaezebrouck envisage des changements. "Il faut des noms pour pouvoir effectuer des changements. Offensivement, on n'a pas beaucoup d'options. On pourrait repositionner certains joueurs. Je vais y réfléchir. Mais on ne va pas tout jeter à la poubelles. La défense et les flancs sont bons."

Dimanche, Anderlecht peut se racheter contre le Standard. "Notre défaite est plus lourde que celle du Standard. Tout le monde s'attendait à une défaite du Standard à Séville. Alors que nous, nous pensions gagner. Notre déception est plus lourde que celle du Standard. J'espère que tout le monde est déçu et voudra renouer avec la victoire."