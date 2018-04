Bien qu'il ait fait son retour dans le groupe à l'entraînement, le défenseur n'a pas été rappelé par Vanhaezebrouck pour le match de ce vendredi.





Massimo Bruno (adducteurs) ne sera pas présent à Charleroi. "Il avait déjà des soucis la semaine passée. Cette fois, on lui a donné une semaine de repos." Vanhaezebrouck a confirmé que Najar ne sera pas prêt pour Bruges. "D'ici deux semaines, il pourra peut-être jouer une première fois avec les U21."





Et Kara et Onyekuru? "On attend." Vanhaezebrouck se méfie de Charleroi. "On a obtenu un zéro sur six contre Charleroi. Chaque équipe souffre contre les Carolos. Si - en gagnant - on met la pression sur Bruges? Bruges a dix points d'avance. Une victoire d'Anderlecht à Charleroi ne mettra aucune pression sur eux. Ne pensons pas à la première place pour le moment."

Hein Vanhaezebrouck a expliqué sa décision de reprendre Olivier Deschacht dans le noyau A. "Il a purgé sa peine", dit le coach. "Sa sanction était de durée indéterminée, elle n'était pas à vie. Il s'est comporté de façon professionnelle avec les jeunes et dans les matches avec les U21. J'ai parlé avec lui et avec le groupe. Il fera partie du noyau A jusqu'à la fin de la saison, Il s'est entraîné correctement avec les jeunes, il n'a donc pas de grand retard. Seulement, il n'est pas encore dans la sélection pour le match à Charleroi, c'est un peu tôt."