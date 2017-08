Anderlecht avait déjà le meilleur buteur de la compétition dans ses rangs. Le club s’est renforcé avec le numéro 2.

Henry Onyekuru débute toutefois la saison sur le banc. Il s’explique.

Vous commencez à réaliser la différence entre Anderlecht et Eupen ?

"C’est un grand club, nous allons jouer la Ligue des Champions. Le niveau est plus élevé, les entraînements sont plus intenses, les infrastructures sont meilleures, mais j’ai aussi besoin de temps pour m’adapter. Je me sens prêt."

Vous avez découvert l’exigence de René Weiler…

"Il veut que nous soyons toujours concentrés. Ce n’était pas comme ça à Eupen où nous pouvions parfois être plus relax à l’entraînement. Nous ne nous entraînions qu’une fois par jour. Le coach Weiler nous donne souvent deux sessions. Et toujours avec de l’intensité."