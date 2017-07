"J’espère que mon affiliation sera prête pour samedi. Alors, j’aurai beaucoup de chances de jouer. Normalement ça devrait être bon." La Supercoupe ne sera pas un simple match amical pour Idrissa Doumbia (19 ans). À peine arrivé à Zulte Waregem sous la forme d’une location d’une saison, le voilà déjà de retour au Parc Astrid. Un stade où il se voyait briller mais où il n’a pratiquement pas joué la saison dernière malgré des débuts prometteurs.

Vous serez revanchard si vous affrontez Anderlecht ce samedi ?

"Je ne prends pas ça comme une vengeance. Plutôt comme une manière de me montrer. De montrer que j’ai le niveau."

Il y a pile un an, vous étiez la révélation de la préparation d’Anderlecht et titulaire pour le premier match à Mouscron. Puis, plus rien ou presque. Que s’est-il passé ?

