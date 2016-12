Le nouvel Anderlecht est plus qu’un club de foot. C’est une industrie, où des joueurs sont achetés et revendus, avec comme objectif de faire du bénéfice. Les chiffres le démontrent et sont surréalistes : depuis 2010 - donc en douze mercatos - exactement 100 joueurs ont porté la vareuse d’Anderlecht dans un match officiel (98 en D1 et 2 uniquement en Coupe de Belgique). Sur cette seule saison 2016-2017, René Weiler a utilisé 29 joueurs.

En 81 ans de D1, le RSC Anderlecht a utilisé 563 joueurs. 18 % de ces 563 ont donc porté les couleurs du Sporting lors des six dernières saisons. Il va de soi que, parmi les 100 joueurs, il y a eu plusieurs flops. Quelques exemples : Ablaye Seck en 2010, Guillermo Molins en 2011, Bedi Mbenza en 2012, Armenteros et De Zeeuw en 2013, Vico en 2014, Marko Marin en 2015 et Galhardo en 2016. Pour chaque joueur vous trouverez son nombre de matches et de buts.