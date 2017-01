"Oui, c’est bien Isaac, comme ça !" On est d’accord avec René Weiler : Isaac Kiese Thelin (24 ans) a réussi sa première journée anderlechtoise. D’abord à l’entraînement où le nouvel attaquant du Sporting a montré quelques belles choses, surtout durant le petit match organisé sur un tiers de terrain. Ensuite devant les journalistes où il a accepté de parler de tous les sujets, même les plus délicats, avec le sourire malgré son évidente timidité.

C’est bien Kjessé Teline qu’on doit dire ?

"Oui, c’est bien ça (sourire) . Kiese, c’est le nom de mon papa, congolais ; Thelin, celui de maman, suédoise."

Vous vous sentez plus suédois ou congolais ?

"J’ai plus la mentalité d’un Suédois. Je travaille beaucoup et je suis toujours à l’heure. Mon père, lui, est toujours en retard (rires) . Mais je n’oublie pas mes racines africaines. J’ai d’ailleurs un oncle qui vit en Belgique."

Pourquoi avez-vous opté pour la Belgique alors qu’un club anglais vous voulait aussi ?

"Parce que je préfère jouer le haut du tableau en Belgique que le bas en Angleterre. Anderlecht, c’est le plus grand club du pays et c’est super pour moi."

Le premier contact entre Anderlecht et Bordeaux date seulement de mardi et vous voilà déjà en stage avec le Sporting.

"Oui, tout s’est fait rapidement. Je savais qu’il y avait de l’intérêt pour moi mais j’ai très vite été charmé par Anderlecht."

Pourquoi ?

"J’ai reçu un coup de fil de l’entraîneur. Il m’a expliqué qu’il croyait en moi puis il m’a dit ce qu’il attendait de ses joueurs. Après ce coup de fil, je voulais vraiment venir."

Il attend quoi de ses joueurs, René Weiler ?

"Il m’a dit que tout le monde devait beaucoup travailler et courir. Cela me convient très bien."

La concurrence avec Teodorczyk ne vous fait pas peur ?

"Je sais qu’il a déjà marqué beaucoup de buts et que c’est un super attaquant mais le coach semble être content de m’avoir. On peut très bien jouer ensemble si le coach le décide."

À Bordeaux, on dit que vous êtes le style d’attaquant qui fait mieux jouer les autres.

"J’essaie de créer beaucoup d’espace pour les autres. J’aime embêter une défense en me déplaçant intelligemment."

Par contre, vos statistiques sont assez maigres pour un attaquant (3 buts en deux ans et demi à Bordeaux).

"C’est vrai. C’est quelque chose que je dois améliorer car les statistiques ont pris beaucoup d’importance dans le football d’aujourd’hui. Mais je sais aussi que quand un but vient, les autres suivent plus facilement."

Cela n’a jamais pu être le cas à Bordeaux. À cause de la pression des quatre millions dépensés pour vous ?

"Non, je vis très bien avec la pression. Mes six premiers mois ont été bons à Bordeaux. Je me suis ensuite blessé mais j’ai mordu sur ma chique car je voulais continuer à jouer. Pour mon nouveau club mais aussi pour disputer l’Euro U21 (NdlR : finalement remporté par la Suède) . J’ai forcé et ce n’était pas très malin. J’ai retenu la leçon".

Maintenant, vous êtes en équipe nationale A. Ça se passe comment avec Ibrahimovic ?

"Très bien. On papote toujours beaucoup quand on se revoit en équipe nationale. Il me donne beaucoup de conseils."

Il paraît que vous préférez Henrik Larsson.