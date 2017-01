Prononcez Isaac Kjessé Téline. Pour son premier transfert hivernal (le Ghanéen Mohammed Dauda, arrivé il y a quelques jours, est plus une recrue d’avenir), le RSCA a réussi à dégoter un attaquant au nom encore plus compliqué que Lukasz Teodorczyk. Mais ce n’est pas ce qui tracasse le plus les supporters, apeurés depuis l’annonce jeudi matin sur notre site internet de l’arrivée d’un buteur qui ne marque quasi jamais.

En deux ans et demi à Bordeaux, Isaac Kiese Thelin n’a marqué que trois buts. Pas de quoi faire sourciller un Teodorczyk qui, en une demi-saison au Sporting, en a déjà mis… vingt de plus. Même pas de quoi faire oublier Hamdi Harbaoui, pourtant parti par la petite porte.

"Mais le football, ce ne sont pas uniquement des statistiques", répond Alain Deveseleer, directeur général des Girondins de Bordeaux, à qui on venait de demander s’il estimait avoir fait une bonne affaire. "Isaac est un très bon joueur mais il n’a jamais été en réussite chez nous. Cela arrive parfois, et souvent avec les attaquants. Un manque de confiance et c’est l’engrenage négatif. On avait aussi eu le cas avec Anthony Modeste : il ne marquait pas chez nous mais il cartonne aujourd’hui en Bundesliga ."

