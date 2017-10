Sur le bilan presque parfait du Paris SG avec 11 victoires en 12 matchs, 39 buts marqués et seulement 7 encaissés se dessine une petite anicroche. Le 23 septembre dernier, les Parisiens ont été tenus en échec par Montpellier (0-0).

À l’exception de Neymar et Layvin Kurzawa, remplacés ce jour-là par Julian Draxler et Yuri Berchiche, le PSG était pourtant au complet. Ce qui donne encore plus de valeur au nul obtenu par les Montpelliérains. Au point que leur président, Laurent Nicollin, avait d’ailleurs accordé une prime de victoire à ses joueurs.

(...)

