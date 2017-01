Il sera la doublure de Teodorczyk, pour compenser le départ probable d'Harbaoui vers Charleroi.

Isaac Thelin, qui compte 10 sélections (et un but) avec l'équipe nationale suédoise, jouait à Malmö avant de rejoindre Bordeaux en janvier 2015. Cette saison, sous le maillot des Girondins, il a inscrit 2 buts et livré 2 passes décisives en 7 rencontres disputées (dont 2 titularisations).