"Mes deux buts sont beaux. Ils font surtout du bien car on recolle presque à Bruges."

Comme à son habitude, Sven Kums n’a pas versé dans l’effusion de joie après un match presque parfait ponctué par deux buts. Ses premiers pour Anderlecht. "Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il aurait pu faire de plus", a plaisanté Albert Sambi Lokonga.

Deux buts, dont un coup franc direct, et plusieurs passes tranchantes. C’est comme ça qu’on résumera le match du médian anderlechtois.

Il a pourtant dû troquer son style de jeu habituel contre une position plus offensive et moins de contacts avec le ballon. "Je n’ai fait que 28 passes ? C’est vraiment peu ! D’habitude, je suis à 80. J’aime toucher le ballon et beaucoup travailler. C’était un match différent mais, bon, j’ai marqué deux fois et j’ai eu plusieurs possibilités grâce à cette position."

Son match est d’autant plus impressionnant qu’il y a sept jours, il a dû sortir blessé au coccyx. Ce coup-ci, il était touché au niveau du dos. "Je ressentais encore des douleurs mais j’ai mordu sur ma chique. Il y avait beaucoup de joueurs un peu dans le dur mais c’est le dernier match avant la trêve."

Il va profiter de la quinzaine sans rencontre pour se reposer. "J’attends un diagnostic plus précis dans les jours à venir. J’espère qu’une solution sera trouvée et que ce sera derrière moi."

Il n’a pas le choix. Anderlecht aura plus que jamais besoin de lui dans les semaines à venir vu l’opération d’Adrien Trebel. "Il est très important pour nous mais les autres et moi on fera au mieux pour pallier son absence. Nous avons un effectif assez large."

Ses équipiers étaient ravis de le revoir à un tel niveau. James Lawrence a même dit que "tout est plus simple quand Sven Kums joue comme ça. Ses deux buts sont fantastiques."

Albert Sambi Lokonga a même dit qu’il regardait beaucoup Kums pour évoluer. Il attend toutefois que son équipier vienne le remercier car c’est sur lui qu’est commise la faute qui mène au coup franc du 1-0.

"Il ne l’a pas encore fait mais il le fera", a lancé Sambi avant de préciser que "Kums est clairement l’homme du match".