Jbari: "Perbet plus renard, Teo plus puissant"

Anderlecht

Ils ont un point commun. Celui d’être arrivés cet été leur nouveau club. Mais tous d’eux ont déjà trouvé leurs marques à la pointe de l’attaque. Avec quatre buts chacun, toutes compétitions confondues, Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) Jérémy Perbet (La Gantoise) fouleront la pelouse du Parc Astrid dimanche soir avec un statut à défendre : celui de buteur. Nordin Jbari, ancien attaquant de deux équipes, a accepté de les comparer.

Style de jeu

"Ils ont pas mal de similitudes dans le rectangle", explique d’emblée Nordin Jbari. "On connaît évidemment mieux Jérémy Perbet, car on le voit à l’œuvre dans notre championnat depuis quelques années. Mais j’ai eu l’occasion de visionner quelques vidéos de Teodorczyk avant son arrivée. Et c’est un bon joueur, puissant, habile de la tête, fort des deux pieds et en reprise de volée. Il est capable d’aller au charbon et de provoquer le duel homme contre homme. Perbet, lui, est un renard. Il sait garder un ballon. Et il bouge beaucoup. Même quand l’équipe tourne moins bien, il essaye de balayer le front de l’attaque pour offrir des solutions."

Adaptation au club

