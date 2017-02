En théorie, ce n’est qu’au Zenit Saint-Pétersbourg qu’Anderlecht disputera son 400e match européen - en 1965, le match aller contre Derry City n’a pas été joué parce que le terrain n’était pas réglementaire -, mais le RSCA tient à célébrer ce grand moment à domicile, ce jeudi. Qui d’autre que Mister Europe - Jef Jurion - pour lancer les festivités ? Qui plus est, Jef fête ses 80 ans vendredi prochain, au lendemain du match en Russie. Nous avons parcouru chez lui à Knokke ses moments européens les plus inoubliables.

1. VOROS LOBOGO - RSCA (6-3) ET RSCA - VOROS LOBOGO (1-4) EN 1955

"Mermans vendait des bas nylons en Hongrie"

"Le premier match européen d’Anderlecht nous menait en Hongrie, où le communisme régnait encore. C’était dangereux de sortir de l’hôtel; on nous suivait partout. Jef Mermans, notre grand buteur, avait quand même emmené des bas nylons pour les vendre aux femmes hongroises, qui n’en avaient pas. Notre président Steppé nous avait promis des ‘pommes natures’ au repas. On s’attendait à recevoir des pommes de terre sur notre assiette, mais on n’a reçu que des vraies… pommes. Les Hongrois étaient trop forts. Au retour, on a pourtant bien joué. Mais leur ailier était une flèche. Notre arrière latéral Rik Matthys se faisait tellement dépasser, qu’il en riait au bout d’un temps."

2. RSCA - MANCHESTER UNITED 0-2 ET MANCHESTER UNITED - RSCA : 10-0 EN 1956

"Mermans avait été au cinéma à Manchester"

"Il n’y avait pas photo entre les deux équipes. Le match retour s’est joué dans le stade de Manchester City parce qu’il n’y avait pas encore d’éclairage à Old Trafford. Je me souviens d’une dispute entre Mermans et notre direction. Fâché, il avait préféré aller au cinéma à Manchester l’après-midi du match (NdlR : finalement, Jef avait quand même joué). Moi, je n’avais pas touché un ballon en tant qu’extérieur. Je ne voulais plus jouer à cette place. Du coup, j’avais été puni : je devais jouer une semaine en réserves."

3. REAL MADRID - RSCA 3-3 ET RSCA - REAL MADRID : 1-0 EN 1962

"Puskas et Gento parlaient déjà de la belle à Paris"

