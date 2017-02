Jorn Vancamp a prolongé jusqu'en 2019 son contrat à Anderlecht, annonce vendredi le club bruxellois. Le jeune attaquant de 18 ans a été intégré au noyau A cette saison. Il a été titularisé pour la première fois en décembre contre Saint-Etienne, lors de la dernière journée de la phase de poules de l'Europa League.

"Je suis très heureux d'avoir prolongé mon contrat avec les Mauve et Blanc. Je suis très fier que le RSCA m'offre la chance d'évoluer ici pendant deux saisons supplémentaires. Je vais naturellement continuer de donner le meilleur de moi-même et de faire mes preuves, comme je l'ai fait depuis mon arrivée au club il y a trois ans, afin d'y rester le plus longtemps possible", déclare Jorn Vancamp sur le site internet du Sporting.