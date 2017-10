C’est Pieter Gerkens qui l’a dévoilé : à l’insu de Deschacht, le maillot de Neymar était réservé pour Oli, grand collectionneur de maillots et célébré pour son 100e match en Coupe d’Europe. "Je suppose que Josue Sa, qui a le maillot, n’était pas au courant", avoue Gerkens.

Josue tombait des nues quand nous lui avons raconté le plan. "Vraiment, je ne savais pas du tout !", dit Sa. " Oli aurait dû demander son deuxième maillot… Moi, je ne suis pas un collectionneur. Mais quand j’ai croisé Neymar et que je le lui ai demandé en portugais, il a immédiatement accepté. Il a même dit qu’il voulait bien poser en photo avec moi et ma famille, mais on n’a pas eu le temps. Il était très sympa."

Josue n’a pas voulu poser en photo avec le maillot. "Sinon, je donnerais l’impression que c’est plus important que le match, et ce n’est pas le cas."

Deschacht a un beau cadeau de consolation : il a le maillot de Mbappé…