Surprise à Neerpede ce matin, Kara Mbodj était bien présent sur le terrain. Revenu épuisé de la Can et en difficulté avec l'un de ses genoux, Kara va donc probablement faire l'impasse sur son opération afin d'être certain d'être disponible pour Anderlecht durant les playoffs 1, qui se rapprochent à grand pas.

En effet, une opération maintenant pourrait lui permettre d'être de retour pour les playoffs ... si tout va bien ! Mais sa blessure est tellement complexe, que les chirurgiens ne savent pas prévoir son indisponibilité. Si c’est juste le cartilage, deux mois devraient suffire. Dans le courant de cette semaine, il devrait subir de nouveaux scanners pour y voir plus clair.