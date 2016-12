C’est chez lui, à Mbour, que les médias sénégalais ont rencontré Kara. Le footballeur n’a pas oublié sa ville d’origine et continue de la soutenir. Cette année, il est arrivé les bras (ou plutôt les camions) chargés de matelas, de nourriture et d’autres choses pour la maison d’arrêt de Mbour.

"C’est un devoir. Ceux qui ont les moyens de penser aux enfants doivent le faire. Ils sont l’avenir."

Après un début de saison qu’il qualifie lui-même de difficile vu son "nouveau transfert avorté", il a retrouvé son niveau de jeu. Au point de susciter la curiosité dans son pays.

Mal informés, les journalistes ont été étonnés par sa récente suspension.

"Tu as cinq jaunes, tu es suspendu, c’est pareil pour tout le monde. Je prends des cartons mais c’est logique, je suis dur sur l’homme. Je ne suis, par contre, pas violent comme certains le pensent. Sur le terrain, par contre, même si c’est un ami en face, si je dois taper, je tape."

Tout le Sénégal attend de voir ça. Kara a, lui, surtout envie de voir la ferveur locale pré-Coupe d’Afrique.

"Ce n’est pas donné à tout le monde de défendre les couleurs du Sénégal. On a beaucoup appris de la dernière Can. On sera prêt. Nous voulons sortir en tête de notre poule puis aller le plus loin possible."