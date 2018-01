Après Matz Sels et Sven Kums, Hein Vanhaezebrouck retrouve un troisième membre de son Gand champion en 2015 à Anderlecht : Kenny Saief (24 ans depuis quelques jours) a été prêté jeudi en toute fin d’après-midi au Sporting.

Saief, c’est un prêt win-win pour les deux clubs. D’abord pour Gand où l’Israélien né en Floride ne jouait plus beaucoup depuis l’arrivée d’Yves Vanderhaeghe (opéré d’une pubalgie cet été, il est fit depuis 2 mois mais n’a joué que 56 minutes en Pro League). Puis pour Anderlecht qui cherchait activement un remplaçant à Onyekuru, blessé pour plusieurs mois, sur le côté gauche. Saief sera en concurrence avec le plus défensif Obradovic mais présentera l’avantage de maîtriser le système de l’entraîneur sur le bout des doigts de pied.

Qui dit deal win-win entre Gand et Anderlecht, dit forcément Mogi Bayat. C’est lui qui a réglé le transfert de A à Z entre ces deux clubs qui figurent parmi ses meilleurs clients. Une manière pour l’agent de répondre aux rumeurs qui le disaient has been à Anderlecht depuis le rachat par Marc Coucke. On notera également que c’est Bayat qui a réalisé les trois derniers mouvements entre clubs du G5 en Belgique : Trebel du Standard à Anderlecht, Vanhaezebrouck de Gand à Anderlecht et maintenant Saief.

Saief sera dans l’avion qui emmènera les Anderlechtois en stage à La Manga ce vendredi après-midi (départ de Zaventem à 15h). De quoi donner le sourire à Vanhaezebrouck qui espère que cette première arrivée sera loin d’être la dernière. Le coach souhaite encore un attaquant (il n’y a plus que Teodorczyk comme pur avant-centre actuellement suite aux départs de Beric et Harbaoui) et un défenseur central gaucher. Selon l’évolution du mercato sortant (Stanciu, Chipciu…), un milieu offensif et un flanc droit pourraient aussi être recherchés durant un mois de janvier chargé au Sporting.