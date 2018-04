Bonne nouvelle pour Anderlecht: Sven Kums et Lazar Markovic ont pu s'entraîner une première fois, ce matin.

"Kums avait l'air plus fit que Markovic", dit Hein Vanhaezebrouck, qui se méfie de Charleroi. "Je sais ce que leur coach va dire à ses joueurs: qu'il est interdit d'en prendre six comme à Bruges. Mais je ne veux pas en marquer six. Je préfère partager mes buts entre les cinq derniers matches."

Vanhaezebrouck s'est également prononcé au sujet du frère Teodorczyk. "Teo est rentré en Pologne pour régler les funérailles. Il est fort touché. S'il n'avait pas été suspendu, il n'aurait pas pu jouer. On verra dans quelle condition il reviendra."

Entre-temps, Anderlecht doit renouer avec la victoire. "Je trouve que nous jouons mieux que certaines autres équipes. La qualité de notre football est bonne. Mais l'efficacité ne l'est pas. Bruges? Je ne regarde pas au-dessus de moi. Nous visons la seconde place."