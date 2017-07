"Y a beaucoup de nouvelles têtes mais j’en reconnais quand même quelques unes, comme Jean, notre responsable du matériel. Il a même été mon délégué chez les jeunes."

Sven Kums reprend petit à petit ses repères dix ans après avoir quitté le Sporting par la petite porte, sans avoir percé dans une équipe première où Hasi, Vanderhaeghe, Baseggio et son idole Zetterberg lui barraient la route. Après une première semaine d’entraînement et un premier match amical, le statut de Kums est déjà bien différent. Avec son transfert à 6 millions, ses 29 ans et son Soulier d’Or, il sait qu’il devra être l’un des leaders du RSCA 2017-2018. Pas de quoi lui retirer le sourire pendant la demi-heure d’interview qu’il nous a accordée.

Vous étiez titulaire pendant le premier tour à Udinese l’an passé avant que ça ne se complique. Que s’est-il passé ?

"Juste après la trêve hivernale, on a enchaîné deux défaites lors de deux matches difficiles, contre l’AS Rome et l’Inter. Le coach a décidé de me mettre sur le banc au profit de l’Islandais Hallfredsson et l’équipe a enchaîné deux victoires contre deux équipes qui sont finalement descendues."

À Udine, votre rôle était différent de ce que vous connaissiez à Gand.

"Oui, je jouais milieu défensif. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il m’était interdit de passer la ligne médiane mais c’était déconseillé par l’entraîneur. Je n’avais pas un Dendoncker derrière moi. À Udinese, Dendoncker, c’était moi (rires) . J’espère d’ailleurs qu’il va rester. C’est le joueur dont j’ai besoin à côté de moi pour être à mon meilleur niveau."

Le style de Vanhaezebrouck et celui de Delneri, votre coach à Udine, étaient totalement différents.

"Oui, le système de Vanhaezebrouck était parfait pour moi. Delneri préférait un jeu beaucoup plus direct."

Dans une interview donnée à La DH en avril, Cyril Théréau, votre équipier à Udinese, nous racontait que vous regardiez parfois des matches d’Anderlecht en streaming ensemble.

"Oui, on a notamment vu le dernier Bruges-Anderlecht de la saison en revenant d’un match en bus."

Vous avez dû remarquer que le style de jeu de Weiler est plus proche de Delneri que de Vanhaezebrouck, non ?

"Oui, j’ai vu qu’Anderlecht avait un jeu très direct aussi mais ça ne me fait pas peur. Je trouve qu’Anderlecht doit être dominant dans le jeu et j’espère que ce sera le cas cette année."

Vous avez discuté avec René Weiler avant de signer ?

"Oui, je l’ai appelé. On a parlé du jeu. Mais avant tout, j’ai surtout choisi Anderlecht pour le club."

Ça n’aurait pas été plus simple pour vous de retourner à Gand ?

"Non, au contraire. J’ai tout gagné à Gand et je n’aurais pas pu faire mieux. J’avais parlé avec Vanhaezebrouck mais il a bien compris mon choix pour Anderlecht."

Au Sporting, on vous présente comme le remplaçant de Tielemans. Vous n’êtes pourtant pas le même joueur.

"C’est vrai, on n’est pas pareil. On a un style différent. Je perds peu de ballons alors que lui est plus dangereux devant le but, notamment grâce à sa grosse frappe. Moi, j’essaie d’imprimer le rythme au jeu."





"Martinez? Il regarde plus le Championnat de Belgique que Wilmots"

Il n’a touché le noyau des Diables qu’une seule fois en 2015 mais Sven Kums ne s’empêche pas de rêver à la Coupe du Monde en Russie. "Il y a beaucoup de concurrence mais j’ai une petite chance. Je vais tout faire pour la saisir."

Il fait partie des joueurs suivis par Roberto Martinez. La preuve avec un SMS reçu lors de son transfert : "Quand j’ai signé à Anderlecht, il m’a envoyé un message pour me féliciter. Chouette, hein ?", sourit-il.

Autre motif d’espoir : Martinez suit le championnat belge de près. "Il regarde plus le Championnat de Belgique que Wilmots. Cela a d’ailleurs été un argument pour revenir à Anderlecht. Martinez ne regarde pas le championnat mais le joueur."