De son séjour d’une année en Italie, Sven Kums retient l’italien (il attend même les résultats d’un examen qu’il a passé pour connaître son réel niveau) mais aussi le sens tactique des entraîneurs locaux et l’importance mise sur la préparation physique.

Un dernier élément très important dans la vie du médian anderlechtois qui a pris une dizaine de kilos de muscles entre son départ du Sporting à 20 ans et maintenant. "Il fallait car j’étais vraiment très, très maigre. Si je voulais jouer à un bon niveau, c’était obligatoire. Quand je jouais à Courtrai, j’allais au fitness même les jours de match de championnat."

Un déclic qui s’est produit en 2006 lors d’un prêt au Lierse. "Je jouais au milieu avec Chris Janssens. Il disait de moi : ‘On a un nouveau joueur super fort techniquement mais il n’a pas de muscles.’ Son beau-père, un médecin, n’habitait pas loin de chez moi et il m’a aidé. On a travaillé ensemble quotidiennement. J’ai tout appris là-bas."

Soigner son corps est devenu une passion depuis. Au point même de suivre des cours. "Je passe mes diplômes pour devenir entraîneur personnel mais aussi donner des conseils pour maigrir et tout ce qui touche à la diététique. Ça m’intéresse beaucoup. Durant une période, je n’ai plus mangé une seule frite pendant deux ans. Maintenant, je me l’autorise de temps en temps mais je fais vraiment attention. Si tu fais du fitness mais que tu manges mal, ça ne sert à rien. Le fitness est vraiment important pour moi, j’en ai besoin pour me sentir bien. Je me sens mal si je ne vois pas la salle de fitness pendant trois jours, même en vacances."