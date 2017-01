Anderlecht Alexandre Teklak affirme qu’il faut trouver une solution au manque de vitesse du défenseur néerlandais.

Ancien défenseur de Mouscron, La Louvière et Charleroi, Alex Teklak a un regard acéré sur les défenses de Pro League.

1) L’absence de Kara aura-t-elle un gros impact ?

Anderlecht devra faire sans son patron en défense et certainement son joueur le plus constant.

"C’est clair qu’avant son départ pour la Can, il avait pris une importance particulière en étant à nouveau plus calme. L’effet Weiler était très marquant sur lui. Il est le premier en avoir pris la mesure. Je le trouvais plus serein, plus discipliné, plus fiable. Il a laissé de côté son extravagance et ne prenait plus de risques inutiles."

(...)