De tous les grands clubs intéressés, celui de Carrasco serait le plus concret. Son intérêt date même de… 2015.



Pour ceux qui n’en étaient pas encore convaincus : Youri Tielemans ne jouera plus à Anderlecht la saison prochaine. Ses deux buts splendides à Ostende - le premier du droit à 111 km/h, celui du gauche à 128 km/h - ont levé les derniers doutes. Sa destination ? Selon nos sources, l’Atletico Madrid est en pole position. Son entourage confirme l’intérêt.

L’intérêt de Los Colchoneros n’est pas nouveau. À trois reprises, déjà, son nom a été cité à Vicente Calderon. En avril 2015, à la fin de sa deuxième (et très bonne) saison, le journal espagnol AS annonçait qu’Anderlecht et l’Atletico avaient déjà un accord de principe. Herman Van Holsbeeck était allé personnellement à Madrid pour parler avec le président Enrique Cerezo. Praet et surtout Mbemba avaient également été cités. Finalement, Tielemans est resté.

La saison passée était difficile pour Youri. Toutes compétitions confondues, Besnik Hasi l’avait mis quinze fois sur le banc, et il ne s’agissait pas d’une rotation. Malgré cela, l’Atletico ne l’a pas perdu de vue. En octobre 2015, AS annonçait que la somme de transert serait de 20 millions.

Rebelote en mai de la saison passée. Christophe Henrotay, l’agent de Tielemans et de… Carrasco aurait été à Madrid pour parler du transfert. En accord avec le joueur, Anderlecht l’a encore gardé un an à Bruxelles. Il est fort possible que l’Atletico ait obtenu la priorité.

À la toute fin du mercato d’été, Tielemans a quand même failli filer à Monaco pour 18 millions. Mais Anderlecht avait déjà vendu tellement de joueurs (et surtout Defour), que le transfert ne s’est pas fait.

Entre-temps, les seize buts de Tielemans ne sont pas passés inaperçus en Europe. Tous les clubs anglais, mais également des grands clubs italiens l’ont sur leurs tablettes.

Deux conditions doivent être remplies. De un : il faut que Tielemans rapporte un montant record pour Anderlecht. L’Atletico en sera capable, vu que Griezmann devrait partir pour 100 millions (à Manchester United ?). Et de deux : Tielemans veut aller dans un club où le plan sportif est intéressant. En d’autres mots : le club doit jouer pour des prix, mais Youri doit recevoir du temps de jeu. S’il part à l’Atletico, c’est ce que Diego Simeone doit lui avoir promis…

Les trois médians contrôleurs sont Koke, Gabi et Tiago. Le Portugais Tiago aura 36 ans au mois de mai, ne joue plus beaucoup et son contrat se termine en juin. Gabi aura 34 ans au mois de juillet et n’a plus qu’un an de contrat. Il est temps que le club songe à leur relève…