Hein Vanhaezebrouck est soucieux pour le match de jeudi: "Seul le jeune Dhauholou est apte pour l’instant"

"Dimata? Il a repris l’entraînement mais juste individuellement. Santini ? Il ne s’est pas entraîné ce mardi à cause d’un souci au mollet. Dauda ? Il est aussi blessé. Ils sont tous les trois incertains pour la venue de Lokeren. Parmi mes attaquants de pointe, seul Dhauholou est fit pour le moment. Et il ne faut pas oublier Bakkali qui est toujours fort malade et Trebel qui n’a pas encore pu s’entraîner après le coup reçu à Eupen..."

Hein Vanhaezebrouck est tracassé à deux jours du match contre Lokeren. "J’espère en récupérer l’un ou l’autre mais il n’y a rien de sûr. La saison passée, on a aussi connu beaucoup de blessures en attaque mais j’avais alors un numéro 10 capable de jouer en faux neuf (Ndlr: Hanni). Il n’est plus là et on va se débrouiller."

L’entraîneur est tout de même conscient que la victoire est impérative contre Lokeren. "C’est clair, on doit gagner après notre mauvais match à Eupen, enfin surtout notre mauvaise première mi-temps. On a eu assez d’occasions pour revenir après la pause mais on ne l’a pas fait. Quand je vois ça, je me dis qu’on n’est pas encore prêt pour rattraper le top-2 comme on en avait l’occasion dimanche. Mes joueurs doivent encore progresser, et je ne parle pas seulement des jeunes."

Suite au C4 de Peter Maes, Lokeren arrivera avec un nouveau coach et le choc psychologique qui peut aller avec. "On ne pourra pas encore voir le travail de Sollied, il faudra des semaines pour ça, mais après un changement de coach, il y a toujours des joueurs qui se montrent plus. Ils donnent plus que sous l’entraîneur précédent. C’est triste mais ça existe ce genre de gars. Donc je me méfie."