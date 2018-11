À partir de lundi, cinq joueurs ont repris les entraînements.

Il s’agit de Najar, des médians Saief, Morioka et Musona et de l’attaquant Dauda. Ils devraient être disponibles pour Trnava. Trebel (opéré) est certainement out, tout comme le jeune attaquant Dhaudolou. Cobbaut a repris les entraînements depuis un certain temps, mais n’est pas encore prêt. Dimata (genou) et Kums (dos) restent très incertains.

Il est peu probable que Vanhaezebrouck prenne le risque des les aligner, vu que le match de dimanche contre Genk est beaucoup plus important. Vanhaezebrouck ne doit donc finalement pas titulariser une équipe B toute entière afin d’éviter un nouveau match désastreux face au Spartak Trnava.