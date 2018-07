Luc Devroe a encore un peu de travail avant de pouvoir parler d’un mercato clôturé. C’est principalement dans le sens des départs que cela va bouger dans les jours et semaines à venir.

L’effectif actuel compte 37 joueurs "et nous espérons arriver à 24 plus 4 gardiens", a-t-il expliqué à Vista. Il doit donc encore écrémer et pousser (à peu près) 9 Anderlechtois vers la sortie.

S’il affirme qu’il n’y a aucune obligation de départ pour des gars comme Obradovic, Morioka ou Teodorczyk, il souhaite les voir trouver un nouvel employeur le plus rapidement possible. Il a pris le cas de Josué Sa en exemple en disant qu’il est "le 6e choix en défense centrale". Lisez : derrière Bornauw, Danté et Delcroix.

C’est à ce poste que se feront les derniers achats. "Nous aurons besoin d’au moins un défenseur central en plus car il n’est pas possible de tenir toute la saison avec des jeunes."

Les médias français mentionnent le nom de Sikou Niakaté, international français U19 qui évoluent à Valenciennes (L2). Il est cité au Sporting et à Bruges. Devroe a balayé d’un revers de la main la piste menant à Jason Denayer.

Lazar Markovic ne reviendra pas. Le directeur sportif du RSCA a fait comprendre que le club ne paierait pas une grosse somme pour un joueur "qui ne joue que 3 rencontres sur 10".