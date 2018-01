Anderlecht peut faire une bonne affaire au Mondial. Les primes par participant versées aux clubs ont augmenté.

Par jour - et cela pour deux semaines de préparation, jusqu’au lendemain de l’élimination - chaque club reçoit 7.000 euros. Anderlecht pourrait avoir huit représentants (Dendoncker, Sels, Obradovic, Spajic, Kara, Teodorczyk, Kiese Thelin et Trezeguet).

Même en cas d’élimination au premier tour, et le club empocherait donc 1,5 million. Gand a sept joueurs potentiels, le Standard trois (Ochoa, Cop et Agbo), Charleroi (Rezaei) et Mouscron (Govea) un.