Marquer 4 buts c’est bien. En prendre 2 face à Westerlo, c’est nettement moins bien. La défense d’Anderlecht a été mise en difficulté par l’attaque des Campinois.

Ses hommes forts ne s’en cachaient même pas. "On se réjouit des buts inscrits mais je vois surtout ceux qu’on a pris", analyse Dennis Appiah, lucide. "Je suis perfectionniste et cela ne me plaît pas d’encaisser si facilement."

La défense expliquait cela, non pas par une pléthore d’occasions de Westerlo mais par des erreurs de la part de l’arrière-garde bruxelloise. "Ce sont deux buts de notre faute et non des buts de Westerlo", dit Uros Spajic. "Ce n’étaient même pas des occasions. Nous avons trop rapidement fait 1-4 et on s’est relâché. Tous, sans exception. Ça ne devrait pas arriver. On a eu de la chance de pas encaisser."

Dennis Appiah préférait tirer le positif de ces errements. "On est une équipe jeune et dans ce genre de match, il faut garder la tête froide, ne plus faire d’erreurs. Mais je pense pouvoir dire que le groupe a grandi car nous n’aurions pas gagné ce match en début de saison."

À ces problèmes s’ajoute un manque d’automatismes qui transparaît dans la communication. Comme lorsqu’Ivan Obradovic laisse son adversaire filer seul dans son dos en fin de match. "Il ne l’a pas oublié", défend Spajic. "Il n’a pas compris Boeckx qui lui a parlé en Français. Il pensait qu’il voulait le ballon. Cela prouve tout de même qu’i faut mieux se parler."