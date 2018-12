Et sur ces 20 matches, ils n'ont gagné que 5 fois. Oui, 1 succès tous les 4 rencontres en moyenne! Sur les 4 derniers mois, le Sporting n'a donc battu que Zulte Waregem, le Cercle, Waasland-Beveren, Gand et le Standard.Une telle série était-elle déjà arrivée au club le plus titré du Royaume? Il a fallu remonter loin, très loin même. Mais on a fini par trouver dans les archives du football belge: durant la saison 1936-1937, Anderlecht avait sorti une série de 4 victoires en 22 rencontres. Cette saison-là, le club avait terminé à la 11e place, évitant de peu la relégation en D2.

Pour la petite histoire, c'est pendant cette série de 1936-1937 qu'un petit Argentin est né à Buenos Aires. Répondant au nom de Jorge Mario Bergoglio, il allait devenir le Pape François. Va-t-on lui demander un miracle du côté de Saint-Guidon?