Le club de supporters de la Mauves Army est furieux.

Alors qu’il est considéré comme l’un des plus grands et des plus actifs clubs de supporters, il doit se contenter de huit tickets pour le déplacement à Beveren. Un chiffre qui correspond à 1 % des 800 tickets disponibles pour le RSCA et qui ne suffit pas à répondre à la demande des membres.

Les fans sont furieux de ce système mis en place. Ils ont déjà protesté en début de saison à Courtrai pour dénoncer ce manque d’équité pour la division des places à l’extérieur.