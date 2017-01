"Dimanche 15 janvier, nous avons appris avec surprise l’arrivée d’Adrien Trebel au RSC Anderlecht. Ce transfert soulève beaucoup de questions et d’incompréhension dans la tête de la plupart des supporters mauve et blanc. Cela nous interpelle au niveau de l'image que donne le club.





Adrien Trebel était encore capitaine du Standard il y a quelques semaines! Certes, les transferts de joueurs entre clubs rivaux ont toujours existé, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut sans cesse continuer à en faire! L'épisode Defour avait beaucoup désuni les supporters anderlechtois et avait créé de grandes brèches qui venaient à peine de se refermer après son départ cet été. Nous espérons que l'arrivée de Trebel ne fera pas renaître ce genre de problèmes.





Le joueur en lui-même n'est pas visé par ce communiqué, c'est plutôt la politique de transferts du RSCA qui nous interpelle. Chaque supporter est bien entendu libre d'avoir son propre avis sur ce transfert mais nous appelons à l'unité qui sera indispensable pour la conquête du 34eme titre!





Les joueurs passent, les dirigeants passent, les supporters restent."

Les dirigeants ont pris l'habitude d'utiliser un slogan propre aux supporters depuis des années à savoir "We Are Anderlecht" mais ils le bafouent constamment depuis trop longtemps. "We Are Anderlecht", c'est justement tout le contraire de leur politique actuelle. Au delà du joueur en lui-même, sa fonction et ce qu'il incarnait au Standard (malgré son départ houleux) sont assez d'éléments qui nous questionnent sur les vraies valeurs que veut véhiculer le RSCA.