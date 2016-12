Laurent Depoitre était-il venu encourager ses anciennes couleurs ou sa future équipe ?

Présent au stade pour voir la rencontre de ce jeudi, l’ancien attaquant de La Gantoise n’a pas voulu trop s’épancher sur les déclarations du président de Porto, son club actuel, affirmant avoir reçu une offre d’Anderlecht pour le transférer juillet prochain.

"Je ne suis pas au courant. J’ai lu ça dans les journaux."

Verriez-vous cela comme un pas en arrière ?

"Non. Après, tout dépendra de ma situation en fin de saison. Il faudra voir si j’ai fait mon trou à Porto ou si je suis toujours dans une situation difficile. Pour l’instant, je me concentre sur mes prestations avec mon club."

Cela reste donc envisageable…

"Peut-être, si ma situation n’évolue pas. Mais personnellement, je ne l’envisage pas encore."

On peut le comprendre vu votre premier but pour vos couleurs cette semaine. Un but salvateur sur une montée au jeu !

"Ouvrir mon compteur m’a fait beaucoup de bien. J’ai pu venir ici, à Gand, l’esprit plus léger. Je vivais des moments assez compliqués. J’avais peu de temps de jeu. J’avais envie de faire la différence et de marquer."

À quel point ce dernier mois ont-ils été difficiles pour vous ?

"Il n’est pas facile de se contenter de montées au jeu. Il a fallu que je m’adapte à la vie, aux joueurs, au schéma de jeu. Puis, c’est un niveau élevé. Je n’ai pas non plus atteint le niveau que je peux avoir. C’est un ensemble qui fait que tout n’allait pas très bien."

Avez-vous des regrets ?

"Non, aucun. J’ai fait un choix, j’ai voulu relever un défi et je compte tenter de m’imposer au second tour."

Il n’est donc pas question d’un prêt à La Gantoise, le seul club dans lequel vous pouvez signer cet hiver lors du mercato ?

"Je ne pense pas à un prêt en janvier."