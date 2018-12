James Lawrence n’est pas remonté sur le terrain après la mi-temps.



"Le genou", soupirait Hein Vanhaezebrouck. "Si c’est grave ? Je le crains."

Dans les jours à venir, des examens devront déterminer la gravité de la blessure. Il est certainement out pour Zagreb. Du coup, Milic peut espérer rester dans l’équipe. Les autres absents pour Zagreb sont Kums (pour éviter une surcharge), Dimata (il va suivre un nouveau traitement pour son genou afin d’être à 100 % contre le Cercle), Makarenko (tendon d’Achille) et, évidemment, Cobbaut et Trebel.